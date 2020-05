El jugador que se gana la vida cocinando tartas en Paraguay por el coronavirus

Hace algo más de un mes, en General Díaz surgió la noticia de que el futbolista del equipo Diego Vera estaba teniendo problemas económicos reales con la detención del fútbol por la pandemia de coronavirus.

"Estoy pasando hambre, necesito alimentar a mis dos hijos", decía entonces y por suerte parece haber encontrado una solución.

'AM970', de Asunción, reveló el nuevo día a día de este jugador del equipo paraguayo: "Estoy vendiendo pastafrola, si están interesados me pueden llamar, yo mismo hago el 'delivery'. La señora de un compañero hace las masas y yo le compro a él y las vuelvo a vender".

La situación del modesto futbolista es tan alarmante que diversos ex compañeros le tuvieron que ayudar con donaciones para que su pequeño pueda comer: "El 'Gatito' Fernández me envió algo, fuimos compañeros en Cerro Porteño. Juan Manuel Salgueiro también me ayudó con víveres. El 'Toto' Gamarra, que es mi vecino, también se sumó. Adrián Fernández y Fredy Vera, les agradezco de todo corazón", concluyó el jugador, que está deseando poder volver a disfrutar del césped con sus compañeros.