El Kaiserslautern se declara en quiebra

La economía se está viendo seriamente afectada por la crisis sanitaria del COVID-19. En el fútbol, hay clubes que lo están pasando realmente mal.

Es el caso del Kaiserslautern, un equipo mítico en Alemania que todavía sigue siendo el único ascendido que ganó la Bundesliga (conquistó cuatro en total). Ahora milita en Tercera y tiene problemas financieros.

El club emitió un comunicado anunciando que está en quiebra y que entra en concurso de acreedores.

"El objetivo del proceso es retornar rápidamente a una sostenibilidad económica", apunta Sören Oliver Voigt, jefe ejecutivo del conjunto germano.

