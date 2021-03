El Lazio-Torino no se jugará por el COVID-19: los visitantes no se presentan

Nuevo lío con el coronavirus en el fútbol italiano. El Lazio-Torino que debe disputarse este martes 2 de marzo a las 18.30 horas, partido que abre la jornada número 25 de la Serie A, podría no disputarse.

El motivo no es otro que el COVID-19. Al parecer, tal y como recogen medios italianos como 'Tuttosport', la plantilla visitante se encuentra aislada por orden de las autoridades sanitarias de la región por varios casos positivos registrados hace unos días.

La entidad 'granata' ya aplazó un partido y no puede repetir el proceso, por lo que los romanos se presentarían en el campo y el partido podría quedar finalizado con un resultado de 3-0.

Sobre este tema añade 'Sky Sport' que la Liga Italiana estaría valorando la opción de que el partido entre Lazio y Torino se juegue el miércoles por la noche en lugar de este martes, con el objetivo de concederle algo más de tiempo al conjunto visitante para poder salir de la cuarentena y preprarar así el partido en relativas condiciones.

El citado medio asegura también que son ocho los jugadores del Torino más un miembro del cuerpo técnico los que se encuentra aislados en sus respectivos domicilios tras dar positivo en la variante inglesa del coronavirus. La suspensión del encuentro todavía no es oficial.

"Es imposible que el Torino pueda jugar el partido"

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), comentó sobre el partido en unas declaraciones recogidas por el diario 'La Repubblica': "No debo dar consejos a la Liga, que tiene la capacidad y la competencia para gestionar su torneo. Tienen todos los elementos para adoptar la decisión justa. Ahora bien, creo que hay una objetividad imposible de disputar el partido, según lo que ha prescrito la ASL de Turín".

"La decisión que se tomó con el Juventus-Nápoles no tiene nada que ver con este partido. Son situaciones diferentes. Lo que le sucede al Torino no es un contratiempo de última hora, ya se sabe desde hace unos días y, si no se respeta, habría riesgos de sanciones penales", añadió Gravina.