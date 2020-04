El Leganés renueva a Eraso hasta 2022

Buenas noticias en Butarque. Eraso, que terminaba contrato con el Leganés el 30 de junio de 2020, ha renovado por dos cursos más.

Eraso firma hasta 2022 y tiene opción a prorrogar ese vínculo por otra temporada más, explicó el Leganés en un comunicado que hizo público a través de sus redes sociales.

El navarro llegó al club blanquiazul desde el Athletic de Bilbao en el verano del 2013 y, pese a que acabaría regresando a su club de origen antes de afrontar una segunda etapa en Butarque, es el único futbolista de la actual plantilla que ha jugado con los madrileños en Primera, Segunda y Segunda B.

En concreto acumula un total de 163 partidos, lo que le convierte en el duodécimo que más ha disputado con la entidad desde que esta cuenta con historia documentada. En ellos ha marcado un total de 21 goles.

"Seguir aquí significa continuar en el club que me ha visto crecer. Hace años, cuando vine aquí, no sabía ni que Leganés existía. Pero con el paso del tiempo vas empezando a querer a esta ciudad y a este equipo. Al final es algo que siempre lo voy a llevar dentro. He formado aquí una familia, mi hija es madrileña. Esta ciudad siempre la llevaré aquí dentro", explicó Eraso.

"Haber jugado con este club en las tres categorías me hace ver lo mucho que ha crecido. Puede ser un ejemplo para mucha gente de que trabajando y creyéndotelo, cosas que no pensabas pueden pasar. Llevamos muchos años viviendo cosas buenas. Ahora con todo lo que está pasando, con esta incertidumbre, no sabemos cómo puede terminar. Pero lo único que tenía claro yo es que pase lo que pase, quiero seguir aquí", añadió.

Preguntado acerca sobre ese momento que destaca, manifestó: "Tras cinco años he vivido muchos momentos, tanto buenos como malos. Por eso no sabría con cuál quedarme. Lo que más me gusta es que pasan los años y veo cómo este club va creciendo y que se está haciendo un hueco entre los más grandes".

Asimismo habló de sus deseos para el futuro: "Con lo que está cayendo ahora lo principal es la salud. Mucha salud para todos los 'pepineros'. Ojalá esto se acabe pronto y volvamos a salir todos a la calle y a Butarque para volver a hacer lo que nos gusta, ver al Leganés".