El líder del meme del ataúd invitaría a bailar a Messi, Cristiano y Ronaldinho

Internet se ha plagado de vídeos de los Dancing Pallbearers. En un meme, estos aparecían después de que hubiese una situación límite que podía llevar a la muerte. Benjamin Aidoo es su líder.

Aidoo habló para 'Marca' de lo que ha supuesto el fenómeno y se atrevió a hablar incluso del fútbol. "Invitaría a bailar a Cristiano Ronaldo, a Messi y a Ronaldinho. Esos tres son mis favoritos", aseguró.

"Me encanta Ronaldo por su personalidad, por su forma de ser. Messi es mi jugador favorito y Ronaldinho siempre estaba con la sonrisa. Me encantan y me encantaría bailar y jugar con ellos", añadió Aidoo.

Fiel seguidor del Chelsea, reconoce que lo es "desde que Essien jugaba allí". "Ahora hay más gente y me encanta ver cómo jugadores blancos y negros trabajan juntos. Me encanta ver a gente de mi país o de otros lados, pero de raza negra jugando en grandes equipos", afirmó.

Aidoo hizo sus pinitos en el mundo del fútbol de pequeño. "Era zurdo y jugaba en equipos de Ghana y me gustaba jugar, pero lo que odiaba era entrenar. Era el único zurdo del equipo y sabía que cada vez que no iba a entrenar, el entrenador iba a venir a buscarme para jugar. Decidí que iba a usar mis piernas para bailar. Nadie me va a dar una patada saliendo de su féretro y por eso dejé de jugar al fútbol".

Los Dancing Pallbearers han dado la vuelta a todo el mundo por su excéntirca forma de celebrar los funerales. Aidoo se imagina el suyo así: "Será un evento masivo. Ahora mismo es difícil ver cómo sería, pero créeme, mis chicos harían todo lo que sea para hacerlo inolvidable. Creo que no me dejarían descansar en paz".