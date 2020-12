El líder muestra su poderío y le endosa siete a Oriente Petrolero

Una fecha más en el Apertura Boliviano, pero que nos dejó un resultado para el recuerdo con el líder de la competición como protagonista.

The Strongest se hizo fuerte en casa y no tuvo piedad con Oriente Petrolero, al que le trituró con un 7-0. Tres dobletes, de Barbosa, Campos y Áñez, además del tanto de Reinoso, fueron los goles de un encuentro que no tuvo ninguna historia.

Así, los de Alberto Llanes ocupan el primer puesto de la clasificación con 38 puntos, mientras que Oriente es el penúltimo.

En los otros choques ligueros, Jorge Wilstermann venció en su visita a Real Santa Cruz por 1-3 gracias a la gran actuación de Pochi Chávez, que logró dos dianas.

Por último, Blooming venció 3-1 a un rival directo como lo es Atlético Palmaflor. Con un 2-0 logrado en los primeros 15 minutos, los de casa se fueron al descanso con una buena renta, pero los de Xabier Azkargorta recortaron distancias mediante Huayhuata en el 53', lo que dio emoción al encuentro. Finalmente, en el 79', Vaca colocó el tercero para los locales y el electrónico definitivo del choque.