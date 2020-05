El líder no se ha ido

Saprissa volvió a jugar en plena pandemia como el resto de clubes y lo hizo ganando, mientras que se fue con un empate frente a Pérez Zeledón que dejó un agrio sabor de boca.

Esta vez, en la jornada 16 se vio un gran choque entre dos de los clubes que están en la zona alta. Herediano se encuenttra en tercera posición.

El veterano jugador de Saprissa Barrantes no tardó en inaugurar un marcador que ya no se volvió a mover. Zurdazo desde fuera del área y el portero no pudo hacer nada para cazar un balón que iba pegado al poste.

Rodríguez, ya en la segunda parte, estuvo cerca de marcar tras un buen centro de Marvin Angulo, que se dedicó a poner asistencias que se quedaron nada y que pudieron haber dejado el marcador en unos cuantois más goles.

Fue mucho mejor el líder indiscutible de Costa Rica, que solo ha perdido dos partidos y ha ganado 11, más victorias que nadie más.