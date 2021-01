"El linier del España-Corea estaba comprado"

El ex seleccionador nacional, entrenador de 'la Roja' (cuando aún no era denominada con tal apodo) en el Mundial de 2002, recordó cómo vivió aquel partido de infame recuerdo, de cuartos, ante la anfitriona.

Olía a encerrona. Corea del Sur daba la sensación de que tenía que pasar, por lo civil o lo criminal, de ronda. A Italia le hicieron el lío en octavos y a España le tocaba pasar por el aro en cuartos.

Y así fue. Tras 120 minutos de un arbitraje infame, con gol anulado a España por un fuera de fondo que estuvo lejos de ser tal, el encuentro se decidió por penaltis.

Camacho, en una charla con el canal de Youtube 'Ídolos', recordó cómo fue aquel partido. "Cuando llegamos a entrenar el día anterior del partido contra Corea, había un militar esperándonos en la puerta", rememoró.

"Yo creo que el linier del Corea-España de 2002 estaba comprado. No tenía las condiciones necesarias. No había pitado en su vida un partido así. Se veía que estaba bastante tocado ese hombre", continuó relatando.

El seleccionador temía la encerrona, y con razón. Todo apuntaba a ello. "En ese Mundial las sensaciones eran buenísimas y nos las cortaron de raíz. El día anterior al partido, en el entrenamiento, nos preguntaron cómo queríamos el campo. Le dije al juez de campo que quería que la hierba estuviera altísima para que precisamente nos la dejaran corta", rememoró.

"Cuando llegamos a entrenar el día anterior, había un militar esperándonos en la puerta y empezó a molestar diciendo que teníamos que presentar las credenciales todos. Un militar solo", dijo también.

También sintió esa persecución durante el partido, y no precisamente por las decisiones arbitrales, que también. "En aquel momento tuve mucha tranquilidad. Estaba en la prórroga, con mis jugadores reunidos y me empiezan a coger del hombro", dijo.

"Era el linier ese famoso que me decía que yo no podía dar las órdenes a mis jugadores. Me quedo mirando y Guus Hiddink estaba hablando con sus jugadores, con los coreanos, sin que nadie se estuviera metiendo. Sin embargo, de nosotros no querían ni que nos juntáramos", espetó.