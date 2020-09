El Liverpool avasalla con siete goles; el Tottenham se desmorona

Varios equipos de Inglaterra dieron por cerrada este sábado la pretemporada 2020. Se disputaron varios encuentros en los que hubo alguna sorpresa, goleadas bochornosas y ¡hasta un título! Aunque no es de carácter oficial, el Bournemouth, alzó el trofeo de la Copa Betway.

El vigente campeón de la Premier League, el Liverpool, se enfrentó al modesto Blackpool de la League One. Jürgen Klopp alineó a la mayoría de las estrellas que no habían sido convocadas por sus selecciones y formó un once de garantías: Alisson, Fabinho, Takumi Minamino...

Pero los 'seasiders' le perdieron el respeto al vencedor del campeonato doméstico inglés y saltaron al terreno de juego para jugarle a los 'reds' de tú a tú. ¿La prueba de ello? El electrónico: pasada la media hora de partido, el cuadro de Anfield perdía 0-2 tras los goles visitantes de Hamilton y Jerry Yates.

Joel Matip firmó el tanto del empate para el Liverpool al filo del descanso y tras la reanudación llegó la apisonadora de Merseyside para liquida por la vía rápida el amistoso: Sadio Mané, Roberto Firmino, Harvey Elliot, Minamino, Origi y Van den Berg dibujaron el definitivo 7-2 para el conjunto dirigido por Klopp.

El Tottenham se desmorona

Una de las sorpresas de estos exámenes previos al inicio de la temporada 2020-21 la dio el Tottenham. O, mejor dicho, el Watford: los 'hornets', gracias a un inicio fulgurante, vencieron a los 'spurs' 2-1.

El cuadro del Vicarage Road se olvidó de que estaba disputando un amistoso y se centró en el inicio de las hostilidades del próximo fin de semana. Completó un partido, sobre todo una primera mitad, muy serio y se puso 2-0 con tantos de Domingos Quina y Andre Gray.

El choque se abrió tras el descanso, fruto de la aparición del cansancio, que provocó la apertura de espacios en las dos áreas, y ambos conjuntos disfrutaron de varias oportunidades para marcar, Solo Son lo hizo, desde los once metros, para poner un 2-1 que a la postre sería definitivo.

Everton, Crystal Palace y Bournemouth cumplen

West Ham y Bournemouth se enfrentaron por la Copa Betway, un campeonato propio de pretemporada que resultó albergar uno de los encuentros más interesantes, entretenidos y emocionantes de la jornada de este sábado: ¡ocho goles para dibujar un 3-5 en el electrónico!

Danjuma y Solanke pusieron los primeros goles en el primer tramo del encuentro para los visitantes, pero los 'hammers' lograron la igualada tras un doblete de Bowen. Gosling, Smith y Anthony, en la segunda mitad, dejaron sin opciones a un West Ham que, en botas de Felipe Anderson, anotó el tercer tanto de su cuenta goleadora para llegar a la conclusión.

También hizo sus deberes el Everton, aunque con muchas dificultades. El equipo de Carlo Ancelotti recibió la visita del Preston North y se llevó la victoria gracias a los goles de Kenny, en el 7', y de Calvert-Lewin, una vez pasada la hora de partido.

Y la jornada se cerró con un empate entre el Crystal Palace y el Brondby, de la Liga Danesa. Wilfried Zaha abrió la lata para los locales antes de llegar a la conclusión del primer tiempo y, a 20 minutos para el final, Lindstrom firmó el 1-1 definitivo.