El Liverpool ficha a la gran joya del Derby County de Rooney

El Liverpool se ha hecho con una de las grandes promesas del fútbol británico. Se trata de Kaide Gordon, futbolista del Derby County. El propio jugador lo publicó en sus redes sociales.

Gordon es el futbolista más joven en debutar con la camiseta del Derby County. Wayne Rooney ya avisó de que sería prácticamente imposible retenerlo ante el interés de los grandes.

Si bien no se ha hecho público el montante económico de la información, el 'Daily Mail' aseguró que el Liverpool ha pagado un millón de libras, 1.13 millones de euros, y otros 3 'kilos' en complementos -3.41 millones de euros.

El joven futbolista se mostró entusiasmado con la que será su nueva etapa como futbolista. "Hora para un nuevo capítulo. No puedo esperar para empezar", escribió en sus redes sociales.

"Me gustaría agradecer a todos en el Derby County por los últimos diez años. Desde que firmé por el club, he usado esta camiseta con orgullo y no estaría donde estoy si no fuese por el apoyo y la guía de todos", añadió Kaide Gordon.