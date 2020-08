El Madrid encuentra una vía de escape para Bale: la MLS

Gareth Bale es feliz en el Real Madrid. El ex del Tottenham no juega un partido oficial desde la trigesimoprimera jornada de LaLiga Santander, pero eso a él no le importa: él está contento en el Santiago Bernabéu.

La entidad madrileña trabaja en su salida, pero el alto salario del galés lo complica todo. El cuadro dirigido por José Mourinho, que parecía estar dispuesto a volver a albergar sus servicios, también habría descartado su fichaje.

El diario 'AS', tras consultar a una fuente próxima al futbolista, informa de que los 'spurs' no pueden asumir las altas exigencias salariales de Bale: 15 millones de euros por temporada.

El atacante, por el momento, parece que no está dispuesto a reducir sus pretensiones y, dice el medio citado anteriormente, al Madrid se le cierran todas las puertas... excepto una: la Major League Soccer.

Bale ya se dejó querer anteriormente de manera pública por la MLS, por lo que parece que, en estos momentos, esta es la única vía que tiene la entidad presidida por Florentino Pérez para deshacerse de un jugador que está dando demasiados quebraderos de cabeza en las oficinas del Santiago Bernabéu.

El galés solo ha participado en 20 encuentros en la presente temporada, con 14 titularidades incluidas. Y su rendimiento tampoco ha llamado la atención de los grandes clubes europeos: tres goles y tres asistencias.