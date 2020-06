El Barcelona derrotó en casa al Athletic, pero no fue nada fácil. Tuvo que aparecer Rakitic en un desajuste de la zaga rival para mandar la bola al fondo de las mallas y procurar que los puntos se quedaran en el Camp Nou. Tras el duelo, ofreció sus declaraciones a 'Movistar'.

"No es fácil. Lo ha hecho muy bien (el Athletic), ha defendido bien y no ha habido muchos espacios. Deberíamos haber movido el balón más rápido y tener más paciencia, no ir siempre a la primera. No es fácil después del parón", afirmó sobre el rendimiento de los suyos y el de los contrincantes.

Sobre su diana, afirmó: "Quiero dedicar el gol a mi mujer y a mis hijas, que me han aguantado bastante en los últimos meses. Es muy raro que haya tardado tanto en marcar, me enfado conmigo mismo, aunque estoy feliz por haber ayudado al equipo".

"Nos ha costado mucho entrar en el partido, no ha sido fácil, pero me ha dado mucha alegría marcar el primer gol de la temporada", acabó reconociendo. De paso, analizó las opciones que tiene el Barcelona de cara a conquistar el campeonato de Liga.

"Es siempre difícil ganar la Liga, por eso decimos que es la mejor del mundo. Son partidos igualados y duros. No ayuda que los estadios estén vacíos. Debemos juntar las fuerzas y prepararnos bien. El Madrid es el favorito igual que nosotros. Vamos a luchar hasta el final. Se centran en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Queremos dar el máximo todos los partidos", sentenció.