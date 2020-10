"El Madrid jamás debió dejar marchar a Cristiano"

El Shakhtar Donetsk visita este miércoles Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid en el arranque de la Champions League. Con motivo del encuentro, el entrenador de los ucranianos Luís Castro analizó distendidamente la situación del conjunto blanco y de su equipo en 'Marca'.

Una de las claves que están lastrando al Real Madrid es su falta de gol. No obstante, el preparador quiso ser benévolo con su rival. "Cuando hablamos del Real, hablamos de Benzema, Modric, Asensio, Vinícius, Ramos... ¡Es un equipazo!", aseguró.

No obstante, cuestionado por cómo nota la baja de Cristiano Ronaldo, Castro concluyó que ha sido el gran error del Madrid: "Cuando tienes a Cristiano en tu equipo, jamás deberías dejarlo marchar. ¡Jamás! Hablamos del mejor, del futbolista más eficaz del mundo, una máquina de trabajo, una máquina de sacrificio".

"Para mí es el mejor. Cristiano tiene una historia detrás que es ejemplar. Se crio solo con 11 años en Lisboa para ser futbolista, dejando su casa. Cristiano es un edificio que se levantó solo, con una determinación única. Para mí es un ejemplo para todos los niños", continuó el técnico del Shakhtar.

"La gente critica demasiado a Ronaldo. Que si hace esto, que si gasta tanto dinero en esto otro... Y él responde en el campo todos los días, siendo consciente de dónde viene. El día que hagan una película de Cristiano y la gente vea de dónde viene realmente, cómo se ha hecho futbolista, se le valorará mucho más", añadió.

De vuelta al partido, Castro lamentó la situación de su equipo y del fútbol actual: "Ser entrenador a día de hoy es una pesadilla, así de claro. Con esto de la pandemia y con el calendario que se ha hecho, estás lleno de bajas por positivos y lesiones. ¡Nosotros hemos tenido diez ausencias! Y hasta ahora no sabía si iban a poder jugar o no en Madrid. Al final parece que sí, pero también te digo que no están para más de 20 o 25 minutos".

En este sentido, cree que lo que se vio en el Madrid-Cádiz no será del todo útil precisamente por los problemas derivados de la pandemia: "Puedes ver los partidos del Madrid y no servirte demasiado, porque muchas veces los planes que haces van a la basura porque de repente tú o tu rival tiene cinco bajas y se cambia todo".

La situación ha transformado así el fútbol, donde los gigantes parecen no ser tan intocables: "Al Liverpool le han metido siete, al United seis, al City cinco... En Alemania han goleado también al Bayern, en España el Madrid y el Barça pierden esta jornada... Los grandes están sufriendo mucho toda esta locura. Por eso, cualquier cosa puede pasar".

¿Y cómo ve al Shakhtar de cara al miércoles?: "Yo veo el fútbol como un deporte de capacidades y el Madrid tiene más capacidad que nosotros. Son más fuertes y son los favoritos, pero nosotros claro que vamos a intentar dar la sorpresa. Podemos darla, pero ellos son mejores".

Por último, habló sobre qué planteamiento podría hacer ante los de Zinedine Zidane: "Nosotros somos un equipo que en nuestra Liga tiene un 75% de posesión, somos un equipo alegre, que ataca. Lógicamente, contra el Madrid no se va a dar eso, porque con su fortaleza nos van a quitar mucho balón".