"El Madrid no me fichó por el 2-4 en el Bernabéu, fue por la actuación ante Thuram"

Munitis atendió a 'Marca' para analizar su pasado como jugador y su papel como técnico del Badajoz, que afrontar el 'play off' de ascenso a Segunda y tendrá como rivales a Sabadell, Bilbao Athletic o Atleti B.

En dicha entrevista, el ex internacional español recordó un partido al que se refirió Thuram en una entrevista para 'Líbero' en la Eurocopa del 2000 y admitió que sintió alivio cuando sustituyeron a Munitis, que le dio mucha guerra.

El duelo ante Francia

"Fue un partido especial, lo más grande que me ha podido pasar como futbolista. Tener la posibilidad de representar a mi país y ponerme la camiseta de la Selección en una fase final de una Eurocopa fue algo tremendo", afirmó.

"El de Francia fue el cuarto partido. Los dos primeros no disfruté de minutos, en el tercero sí. Entré contra Yugoslavia en el descanso y me salió un buen partido cuando las cosas no estaban saliendo del bien", recordó.

"Pudimos remontar (3-4). Después, ante Francia, sabíamos que teníamos a la mejor selección y yo al mejor defensor enfrente. A nivel personal me salió todo bien, no tanto a nivel grupal porque perdimos", explicó.

Munitis desveló cómo se sintió el vestuario tras la derrota: "El vestuario se quedó tocado por la manera en cómo fue. Fallamos un penalti en los últimos minutos, pero hicimos un gran partido"

"No merecimos perder, pero caímos. A mí me había costado mucho entrar en el equipo y una vez que estaba dentro, nos fuimos para casa. Me quedé con muchas ganas de seguir en la competición", agregó el ex atacante, al que Thuram le hizo un penalti.

Las declaraciones de Thuram

Thuram aún recuerda lo difícil que se lo puso Munitis en aquel partido e incluso tiene una foto de él en su despacho como cura de humildad.

"No lo he vuelto a ver. Al final, sus declaraciones para mí son un halago aunque simplemente soy una persona que forma parte de una anécdota de un momento puntual de su vida", valoró el ahora técnico del Badajoz.

"Confirma un poco lo que pienso: de lo bueno se disfruta pero se aprende poco (no me he vuelto a acordar de ese partido mucho ni a tenerlo presente) pero de las malas se aprende. Y otra es que los grandes son grandes por algo", explicó.

"Él tiene la foto en su despacho para que no se olvide que siempre hay que estar atento. Aún siendo el mejor del mundo, hubo un momento que alguien le superó en un momento puntual. Según dice él, eso le hace ser humilde y yo me quedo con esa enseñanza que nos da él con sus declaraciones", afirmó.

Su papel en aquel duelo

Munitis fue sustituido para alegría para Thuram, pero el ex internacional español desconoce el motivo de tal cambio: "Me salí con la sensación de querer seguir jugando. Supongo que como todos los futbolistas, pero ese día más"

"El míster decidió sacarme, era el que mejor conocía al equipo y seguro que hizo bien al tomar esa decisión, pero es cierto que a mí me dolió porque me veía en un momento dulce de juego y confianza. Estaba desatado", explicó.

Además, reveló que no ha vuelto a ver el partido: "No soy de los que vive anclado en el pasado. Suelo enfocar cada aventura en los próximos retos. Sólo pienso en el presente y en el futuro. Quiero centrarme en los sueños futuros"

"Ese duelo, el de Yugoslavia y en general esa Eurocopa fue lo mejor de mi carrera. Tanto como Yugoslavia, que perdíamos e hice un gol y el equipo reaccionó con aquel 3-4 de locos", afirmó.

"Y luego el partido que me salió ante Francia, fue el momento más importante sobre todo por cómo me lo tomé. Para mí representar a mi país era lo más grande que me podía pasar. "Le daba valor grande a cada balón o cada acción. Tuve la suerte de que me salieran dos muy buenos partidos", añadió.

Su peor partido

Munitis también habló de su encuentro más complicado: "No se dio en un campo, fue el quedarme fuera del Mundial después de haber participado en toda la fase clasificatoria. Sólo me perdí un partido amistoso"

"Lo recuerdo como si fuera ayer. Fuí un poco ingenuo pensándolo ahora. Si no sabía ya que iba a ir en ese momento estaba claro que no estaría, pero aquel día me encontraba viendo las noticias en la tele de la lista del Mundial y, al ver que no estaba en ella, fue el palo más gordo a nivel deportivo", recordó.

"Como partido como tal me quedo con el del descenso del Racing a Segunda. Fueron los dos peores momentos de mi vida como futbolista", añadió.

El Real Madrid

El Real Madrid fichó a Munitis, que aclaró que no firmó antes de la Eurocopa: "Creo que fue a partir de ese partido. Yo antes de la Eurocopa no tenía nada firmado con nadie. Sí que había ofertas de varios clubes, entre ellos no estaba el Real Madrid, pero nada cerrado"

"Se habló de que fue después del 2-4 en el Bernabéu cuando me firmaron, pero nada de eso. Fue aquel partido y esa Eurocopa la que me dieron el empujón porque hasta ese momento no había habido conversaciones con el equipo blanco", reveló.

El técnico también habló del Madrid actual: "Es un club que siempre hay que tenerlo en cuenta aunque pueda pasar por algún bache. La exigencia que tiene te hace dar siempre el máximo. Tanto en Liga como en Champions siempre hay que tenerlo presente"

"La ilusión siempre está cuando te dedicas a esto. Llegar a un club como el Madrid es muy complicado. Lo era como jugador y ahora también como entrenador, pero soñar es gratis", afirmó sobre la posibilidad de entrenar a los blancos.

"Nos mueve la ilusión y hay que pensar en grande, pero hay que ser realista y reconocer que ahora mismo me coge muy lejos. Mi reto consiste en subir a Segunda con el Badajoz, después el futuro ya decidirá", concluyó.