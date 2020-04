"El Madrid no se ha puesto en contacto conmigo para renovar"

En unas declaraciones concedidas a 'AS', Borja Mayoral desveló que el Real Madrid todavía no le ha llamado para renovar, por lo que no sabe el color de la camiseta que vestirá el próximo curso. El Levante aguarda impaciente.

"El Real Madrid no se ha puesto en contacto conmigo. Personalmente no me han contactado. Eso lo lleva más mi representante, pero creo que no han contactado. También creo que cuando pase esto todo volverá a la normalidad y habrán más conversaciones de cara a mi futuro. Ahora lo importante es que pase todo esto, que acabe LaLiga de la mejor manera y luego ya veremos", explicó el español sobre el tema.

Y añadió: "Intento centrarme en el presente. Todavía faltan partidos y ojalá se reanude la competición. Ahora pienso en acabar LaLiga de la mejor manera posible. Después habrá tiempo para pensar en lo siguiente".

Volviendo al conjunto 'merengue', ya que su contrato alcanza hasta junio de 2021, comentó: "Al final estoy tranquilo porque me queda un año de contrato con el Real Madrid, hasta 2021. Son dos años ya en el Levante y sí que es verdad que este verano creo que se tomará una decisión diferente respecto a mí. Lo que venga, vendrá. Yo la verdad que estoy contento, feliz y sobre todo tranquilo, que es lo importante".

"Yo creo que estamos en la misma situación que el verano pasado. La realidad es que yo ya no voy a pertenecer al Levante, pero opciones sí que hay. Como todos sabéis y siempre digo, estoy contento aquí, en Valencia y con el club en general por cómo se han portado conmigo desde el primer momento. No era fácil que yo estuviera aquí y han sido dos años seguidos los que he estado", explicó.

"Claro que hay opciones de seguir, pero la realidad es que no solo depende de mí. Cuando vuelva al Real Madrid solo me queda un año de contrato y no como en las anteriores temporadas", sentenció Mayoral.