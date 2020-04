El Madrid se plantea jugar en el Di Stéfano lo que queda de Liga

Puede que el Madrid ocupe el feudo de su filial para lo que queda de temporada. 'OKDiario' asegura que, desde el club, se está maquinando esta idea para aprovechar y acelerar las obras del Santiago Bernabéu en caso de que el fútbol se reanude sin público.

La entidad no perdería nada e incluso puede que lo ganara. El césped del campo principal no tendría que someterse a tantas labores de mantenimiento como de costumbre por la acción deportiva y, de todas formas, no haría falta acoger a ningún fan.

¿Tanto se retrasan las obras con los partidos? Así es. Hay que pararlas y habilitar las zonas necesarias para que los aficonados entren en el edificio. Ello resta tiempo de trabajo mientras no se puede trabajar y mientras se deshacen los cambios efectuados para que los hinchas pasen.

En caso de que esta decisión acabe tomándose, habrá que confeccionar un plan para que el filial, el Castilla, no se vea perjudicado. Ambos planteles han de coordinaarse para que ninguno ocupe el terreno de juego cuando es al otro al que el toca utilizarlo.