El Málaga inscribe a los siete fichajes

El Málaga podrá jugar este domingo con Escassi, Dani Barrio, Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Iván Calero, Tanis Rahmani y Caye Quintana. Así lo aseguró este miércoles José María Muñoz, administrador judicial.

"Dos han pasado el filtro de control económico y los otros cinco van a jugar. Una vez pasamos el filtro, Competición chequea que la documentación es correcta. Por supuesto para el partido de Tenerife están. Hemos hablado con LaLiga y estaba validado", dijo el administrador judicial en rueda de prensa.

Quien no estará ante el Tenerife es David Lombán, que todavía no puede ser inscrito pues los términos de su contrato no entran dentro de los parámetros de LaLiga mientras se ejecuta el ERE, explicó 'AS'.

"El Málaga tiene inscritos ahora mismo a 18 futbolistas, si contamos a los siete. Antes de cerrar cualquier contratación contactamos con LaLiga. Si nos quedamos con 15 jugadores, podremos llegar hasta 18 por el mínimo", aclaró José María Muñoz.

El limite salarial del Málaga se cifra en tres millones de euros, de los cuales poco más de dos van para el gasto salarial de la primera plantilla. Ese es el presupuesto con el que trabaja Manolo Gaspar.

Sobre el futuro de Keidi Bare, aseguró que hay posibilidades de venderlo, pero no ha llegado ninguna proposición en firme pese al fuerte interés del Espanyol.

Quien sí podría llegar al equipo es Daniel Lasure. 'El Desmarque' informó de que el jugador del Zaragoza es la opción preferida para ocupar el lateral zurdo.