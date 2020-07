El médico de la AFA aún no se 'moja' con la fecha de regreso

En una entrevista concedida al 'Diario Ole', Villani relató sus impresiones tras la reunión que mantuvo la Comisión Médica de la AFA.

El médico de la Federación analizó el protocolo que acompañaría a la vuelta al fútbol: "Con respecto a las cuestiones de higiene, las que ya veníamos diciendo desde la reunión anterior y ya sabemos todos por lo que está pasando a nivel país: lavado de manos, no compartir botellas de agua, mate, no escupir, no chocar los cinco...".

"Con respecto al entrenamiento, se recomienda que sea en grupos de seis jugadores, con una o dos personas del cuerpo técnico a cargo de cada grupo. Es decir, no pueden pasar de un grupo al otro jugadores, entrenadores ni profes, porque si tenés un positivo en un grupo, de esa forma aislás sólo a ese grupo. En cambio si pasan de uno a otro, tenés que testear a todo el plantel. Eso es muy difícil de hacérselo entender a los entrenadores y preparadores físicos, pero lo van a tener que entender", agregó de forma extensa.

Villani admitió que Claudio Tapia ya cuenta con el visto bueno del Gobierno: "Ya lo tiene el presidente de la AFA y hasta donde sé, se lo va a girar al ministro de Salud, Ginés González García, para ver si estamos en una buena ruta. ¿Fecha de regreso? Yo todavía no tengo ninguna y eso no depende de la parte médica. Hasta donde sé, la AFA no va a hacer nada que no diga el Gobierno Nacional. Así que eso pasa por otro lado.".