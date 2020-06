El mensaje de aliento de Alves a su 'bad boy' Neymar

Dani Alves (37) es muy activo en las redes sociales, en las que comparte tanto su día a día como hace profundas reflexiones.

El internacional brasileño publicó esta vez una fotografía en blanco y negro, en la que sale con Neymar riendo durante un partido, y la ha acompañado con un misterioso texto dirigido al delantero del PSG.

Parece que se trata de un llamado a los detractores de Neymar para defender a su amigo y un mensaje de apoyo en el que alienta al atacante, que se ha incorporado a los entrenamientos del PSG y ambiciona la Champions, a seguir soñando.

El texto que acompaña a la imagen, escrito original en portugués, dice lo siguiente:

"Para ti que criticas a la gente, hiciera lo que hiciera, pagara el precio que pagara, o si no queridos amigos, ¡sólo te quedará criticarlos!.

No lo olvides. Solo nosotros conocemos nuestros dolores, solo nosotros conocemos nuestras responsabilidades y solo nosotros conocemos nuestro arduo camino.

Sueña en voz alta, no tengas miedo, no renuncies a tus sueños nunca, porque los seres humanos sin sueños son seres humanos sin vida.

Purifica tu alma, fortalece tu mente y vuela alto, muy alto, ¡porque sólo los verdaderos campeones son capaces de volar muy alto! Reunámonos siempre con personas mejores que nosotros y hagamos de la vida la oportunidad de ser e inspirar.

Utilicé esta foto para ejemplificar que todo es posible cuando creemos y pagamos el precio que hay que pagar por conseguir logros... Ah, y también porque te invité a que seamos felices y lo hemos conseguido juntos"

El lateral cerró el texto con los versos "whatcha gonna do, whatcha gonna do when they come for you" de la popular canción 'Bad Boys' de Bod Marley.