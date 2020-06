El 'palo' de Messi a Ibai: "Me dejó mal delante de todos..."

El saludo entre Messi e Ibai Llanos en un acto en el mes de diciembre se hizo viral por un tuit del comentarista. Ibai ni acertó a darle la mano ni miró al argentino a la cara.

"No sé qué c*jones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy desc*jonando Messi se pensaba que iba borracho", escribió en su momento.

Meses después y el con el 'Kun' aumentando su presencia en 'Twitch', ambos estuvieron haciendo un directo en el que, por supuesto, tocaron este tema y analizaron parte por parte las imágenes.

Entre risas, el Agüero recibió un mensaje de audio del propio Leo Messi después de que el 'Kun' le dijera que le iba a ayudar a arreglar el asunto.

"Te estoy mirando, 'Kun', que estás hablando con Ibai. Dile que está todo bien y que no pasa nada. Me dejó pagando, me dejó mal delante de todos, pero no pasa nada", dijo Leo.

El futbolista del Manchester City se quedó con esos últimos segundos del mensaje de Messi, en el que le deja un recado a Ibai. "Te tuve que salvar las papas", comentó al final el 'Kun'.