El mercado bulle en Italia: Kean, Coates, Simakan...

El mercado comienza a calentarse con respecto pasan los días. Sin saber aún qué fechas tendrá la ventana de fichajes, varios equipos de la Serie A tienen decidido sus próximas incorporaciones.

Nápoles y Roma luchan desde hace semanas para convencer a uno de los mejores talentos, aunque díscolos, de Italia. Se trata de Moise Kean que, según el 'Corriere dello Sport', es pretendido por ambos conjuntos de la Serie A.

Dos nombres tiene el Milan en su agenda para reforzar la parcela defensiva. El primero de ellos va intrínsecamente relacionado con Donnarumma. Si el internacional transalpino sale, el cuadro 'rossonero' se lanzará a por el joven Luís Maximiano, explicó 'A Bola'.

Para la defensa, el cuadro dirigido por Stefano Pioli apostará por el central galo Mohamed Simakan. Con solo 19 años, ya ha jugado más de 20 partidos con la camiseta del Strasbourg.

"Hay muchos clubes interesados ​​en Simakan desde el invierno pasado, pero Mohamed no tiene prisa. Sabe que debe dar un paso de manera inteligente. No estoy seguro de las condiciones bajo las cuales el Estrasburgo está dispuesto a venderle, porque creen mucho en él y, por lo tanto, no será fácil convencerles de que lo vendan. ​​Sabemos que cuando eres un central, Italia es una de las mejores escuelas para un futbolista. Y luego el Milan es Milan y Maldini es Maldini... Dos grandes nombres", explicó su agente a 'CalcioMercato'.

No se queda atrás la Lazio, el único equipo, junto al Inter, que ha aguantado a la Juventus en esta temporada. El cuadro romano quiere hacerse con Coates y, según 'A Bola', sacarlo del Sporting de Portugal costará 15 millones de euros.