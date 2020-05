El Milan quiere fichar al 'Lewandowski español'

A Jordi Escobar lo comparan con Lewandowski. Una comparació que supone una presión añadida para un jugador que 189 centímetros de altura con 19 años y que también puede jugar de extremo izquierdo.

El atacante del Valencia Mestalla es ese 'killer' versátil del área que tanto gusta y que tanto quiere mimar el Valencia, aunque su contrato acaba en 2022. El club 'che' tiene un año para renovarle.

Según informó el diario 'AS', el Milan va a tratar de volver a la carga e intentar el fichaje del delantero, pues ya sabe de sobra que el club italiano lo tiene en la agenda.

Jordi no hará la pretemporada con el Valencia, que de hacerlo no sería la primera vez porque ya se puso a las órdenes de Marcelino. El Milan quiere su firma a toda costa porque ven en él a un jugador con grandes características y el Valencia no mueve ficha.

Eso sí, la intención de Jordi Escobar es la de seguir en Valencia y crecer en el club español, así que será un obstáculo importante para el Milan. Con el filial valencianista ya ha hecho tres goles.