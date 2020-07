El Milan se queda sin Szoboszlai y Atleti, Chelsea o PSG están al acecho

El Salzburgo se ha convertido en una factoría tremenda de jugadores jóvenes. Compra relativamente barato y después los lanza al mercado con amplios beneficios, como son los casos de Dani Olmo o de Erling Haaland... y podría ser el de Dominik Szoboszlai.

La salida del atacante húngaro al Milan parecía un hecho hace varias semanas. 'Spor Mediaset' decía que su fichaje por los 'rossoneri' rondaba los 25 millones de euros, pero en Italia explican que el acuerdo se acabó rompiendo por falta de entendimiento.

Aun así, el jugador no se puede quejar de falta de mercado. Según el portal austriaco 'SPOX', son varios los gigantes europeos que han vuelto a preguntar por la situación de Szoboszlai y uno de ellos es el Atlético de Madrid.

El futbolista de 19 años ha sido uno de los futbolistas que más asistencias han producido tras el parón por la pandemia: nueve de las 15 realizadas en todo el curso, aderezadas con 12 goles.

No obstante, los 'colchoneros' no son los únicos detrás del jugador. El citado medio también habla de París Saint-Germain y Chelsea (el Liverpool también preguntó con anterioridad), aunque el agente del futbolista, Matthias Esterhazy, aseguraba recientemente que no tienen "prisa" con buscarle salida al húngaro.