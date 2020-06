El 'Mono' Burgos lo confirmó: se irá del Atleti a final de temporada

Germán Burgos, más conocido como el 'Mono' Burgos, dejará de ser el segundo entrenador del Cholo Simeone al final de la presente temporada. El propio argentino lo confirmó en un vídeo publicado por el Atlético de Madrid.

"A la finalización de esta temporada 2019-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Creo que con más de diez años de experiencia en Primera División estoy plenamente capacitado para dirigir el destino de un equipo", explicó el 'Mono Burgos'.

Burgos, que no firmó el último acuerdo de renovación del actual primer entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone y su cuerpo técnico hasta 2022, detalló en este vídeo que explicó su decisión al consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, y a otros responsables del club como Andrea Berta o Tomás Reñones.

"Hicimos una reunión entre todos en la que manifesté esta motivación y todos lo vieron normal. Es un paso normal de un segundo entrenador que quiera ser primero. Simeone es un amigo. Nos conocemos desde hace muchos años y nos entendemos con señas, con cualquier gesto. He almorzado más veces con el Cholo que con mi familia", comentó.

Era un secreto a voces, hasta que el propio entrenador lo confirmó en unas declaraciones ofrecidas a los medios del conjunto rojiblanco. Eso sí, no se irá sin antes intentar levantar un nuevo título con el Atleti.

"Hasta el último minuto que esté acá intentaré cumplir los objetivos, es lo fundamental. Yo me quiero retirar del Atlético de Madrid siendo campeón. Eso que le quede claro a todo el mundo", comentó.

Finalmente, el ex guardameta explicó: "El hecho de haber entrenado a campeones del mundo me lo llevo guardado en el corazón, porque no todos tienen ocasión de entrenar a campeones del mundo. Pero en el Atlético de Madrid pudimos hacerlo con siete. Seguramente esto es un hasta luego. Sigan luchando, entreguen su corazón".