El 'Mudo' Vázquez rechazó a Boca y River

Franco Vázquez tiene claro su futuro a corto plazo. No se moverá de Europa. Esto no quiere decir que vaya a quedarse al 100% en el Sevilla, pero sí que deja en nada el interés de River y Boca en ficharle. Él mismo lo dijo en unas declaraciones para 'Goal'.

"Es un orgullo que clubes tan grandes como Boca y River se fijen en uno. Pero no creo que sea el momento de volver a Argentina, quiero quedarme un tiempo más en Europa. Me pone muy contento que un entrenador tan prestigioso como Gallardo hable bien de mí, o que me quiera llamar un jugador que hizo tanto como Riquelme", aseveró.

También habló sobre Belgrano, club donde comenzó su carrera:"Mi sueño es retirarme ahí, ya van a ser diez años desde que me fui. Ojalá pueda volver y jugar en el club mis últimos años como profesional. Hay un cariño recíproco con la gente".

Actualmente, el jugador se encuentra en su cuarta temporada en el Sevilla. Suma 30 encuentros de los que ha sido titular en 13. Está siendo algo menos protagonista que la campaña anterior, pero se espera que siga mejorando cuando al competición se reanude.