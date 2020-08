El multimillonario Friedkin compra la Roma por 591 millones

La Roma ha anunciado a través de sus canales oficiales que ha llegado a un acuerdo para cerrar de forma oficial la venta del club al multimillonario estadounidense Dan Friedkin, CEO de 'The Friedkin Group'.

Una venta que era prácticamente un secreto a voces, pero que tuvo que detenerse debido a la pandemia del COVID-19 que paralizó al mundo de punta a punta.

La operación se llevará a cabo mediante la venta a Friedkin de la totalidad de la participación de AS Roma equivalente al 86,6% del capital social de la entidad. Se espera que la transacción se cierre a fines de agosto de 2020 y está sujeta a las condiciones habituales para este tipo de transacción.

De esta forma, el de San Diego se hará con la mayoría accionarial del conjunto capitalino por un montante de 591 millones de euros (según datos facilitados por el club), lo que significará el punto y final a la etapa de ocho años de James Pallota, que compró la entidad italiana en 2011 por 110 millones, al frente del conjunto italiano.

El multimillonario norteamericano persigue desde hace meses la compra del equipo romamno y a principios de 2020 parecía casi hecha, pero la crisis del coronavirus paralizó las negociaciones.

El propio Pallota ha ofrecido unas palabras facilitadas por el club a través del comunicado oficial: "Me complace confirmar que hemos llegado a un acuerdo con 'Friedkin Group' para la venta de AS Roma. Este miércoles firmamos los documentos y en los próximos días trabajaremos juntos para completar el proceso formal y legal que supondrá el cambio de manos del Club. En los últimos meses, Dan y Ryan Friedkin han mostrado total dedicación al querer concretar este acuerdo y liderar positivamente al Club. Estoy seguro de que serán grandes futuros propietarios de la AS Roma".