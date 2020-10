El Newcastle ficha a un ex albañil que jugaba en Australia recomendado por su estrella

Florent Indalecio es desde este fin de semana jugador del Newcastle United. Su nombre será completamente desconocido y no es extraño, porque hasta hace unos días era futbolista de Cuarta División de Australia y albañil.

Los 'urracas' le han firmado un contrato por una temporada a este delantero de 23 años que había estado durante varias semanas a prueba en los entrenamientos del equipo de Steve Bruce.

Según cuenta 'The Sun', el Newcastle aceptó hacerle estas pruebas a Indalecio a petición de su gran estrella, el francés Allan Saint-Maximin. Y no ha defraudado, porque se ha acabado ganando un contrato para estar en el equipo Sub 23.

Un momento clave para que los 'urracas' tomaran esta decisión fue el golazo de chilena que marcó en un entrenamiento y que se puede ver en su perfil de Instagram. Lo marcó en septiembre, pero no es hasta ahora cuando ha plasmado su firma.

Indalecio se crió en la cantera del Saint-Étienne francés, pero fue expulsado de ella con 15 años debido a problemas disciplinarios. Allí fue donde coincidió con Saint-Maximin, quien ahora lo ha rescatado para el fútbol europeo.

En rueda de prensa, Steve Bruce justificó el fichaje: "Hemos decidido hacer una pequeña apuesta y veremos qué tal le va este año. Vino a hacer una prueba con Allan durante el verano, estuvo en la academia y estuvo entrenando seis semanas. Creemos que tiene algo".

"Por supuesto ayuda que Allan sea su amigo. Pero creo que no nos hemos equivocado, no le fichamos solo porque sea colega de Saint-Maximin. Tiene talento, porque de otra manera no le habríamos fichado", continuó el técnico.

Después de firmar, Indalecio habló ilusionado sobre su nueva etapa: "Incluso si el Newcastle quería ficharme gratis, yo habría jugado gratis. Haré que no se arrepientan de ficharme".