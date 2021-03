El 'nuevo Ochoa' aseguró no saber nada del interés del Everton

Para muchos, Carlos Acevedo es el 'nuevo Ochoa'. El portero de Santos Laguna ya saltó a la palestra hace cinco años, pero fue en 2020 donde empezó a tener un estatus que no ha soltado hasta entonces.

El portero es titular indiscutible en un equipo con el que ya ganó el Clausura en 2018, por delante de Gibrán Lajud, que llegó tras la salida de Joanthan Orozco. Pero su estancia en México podría tener fecha de finalización.

Y es que a Acevedo lo relacionaron con el Everton, equipo que dirige Carlo Ancelotti y que tiene en sus filas a jugadores de la talla de James Rodríguez, Richarlison o Calvert-Lewin. Pero el meta aseguró no saber nada al respecto.

"No, la verdad me vengo enterando ahora. No tenía información acerca de eso. Estoy enfocado en lo que es mi club. Dios, el futuro y el trabajo dirán lo que viene a mediano y largo plazo", dijo en sala de prensa.