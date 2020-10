El nuevo Óscar Pérez es ambicioso: "Cruz Azul debe pensar en ganarlo todo"

Óscar Pérez no se separa de la portería ni tras colgar los guantes. El histórico jugador de Cruz Azul es ahora entrenador de arqueros de la 'Máquina' y en '90min' compartió sus sensaciones trabajando en el club.

"Me siento bien, estoy contento, fue un cambio muy rápido porque hace un año y medio estaba jugando todavía. Surgió la posibilidad de venir a apoyar a esta gran institución y estoy feliz", señaló el 'Conejo' Pérez.

¿Cómo de distinto es para él?: "No hay como estar dentro de la cancha. A pesar que estoy contento, estoy tratando de transmitir y ayudar a los chicos para que sean mejores y anden bien. En Pachuca en el último año ya no participé, estuve en la banca, ya no era citado para los partidos y la pasé complicada. Después de 25 años de carrera, de estar de titular, siempre estando al inicio de los juegos, que no te veas ahí es frustrante".

También analizó los objertivos de Cruz Azul y la presión por tantos años sin ganar el título: "Tenemos que pensar en ganarlo todo. No encontramos los últimos resultados, pero el equipo está haciendo bien las cosas. Es un plantel de experiencia con gente joven. Siboldi les ha dado mucha confianza y ellos son conscientes de lo que hay que mejorar. Tengo mucha confianza, vamos a ser serios aspirantes al título".

Cuestionado por el Mundial y a qué porteros ve en Catar, fue directo: "Queda mucho tiempo y camino por recorrer, hay que ver los momentos de los jugadores. Si fuera hoy el torneo, sin duda a 'Memo' Ochoa, a Alfredo Talavera y a Rodolfo Cota, que son los que estuvieron en la última convocatoria y son los que yo tomaría en cuenta".