El objetivo de Monreal, ganar la Copa y llegar a la Champions

La carrera de muchos futbolistas que han pasado por grandes clubes está llena de éxitos. Algunos jugadores se empachan de títulos y poco a poco dejan de tener la ilusión por seguir ganando, aunque eso no le ha pasado a Nacho Monreal.

El ex del Arsenal conquistó varias Copas y Supercopas en Inglaterra en las filas del club 'gunner'. Aun así, destacó para 'Marca' que levantar un título con la Real Sociedad le haría disfrutar tanto o más que cuando lo hizo en el cuadro londinense.

La ambición del zaguero sigue casi intacta y así lo hizo saber. "Ganar siempre es ganar, da igual el lugar en el que te encuentres, pero cuando estás en un club como el Arsenal estás obligado a pelear por todo cada temporada", subrayó.

Los objetivos en uno y otro equipo son distintos, pero ambos conjuntos sueñan con disputar la Champions la próxima temporada y la Real quiere ir a por todas. "Nuestro objetivo es ese. Queremos estar en Europa el año que viene y nuestra primera opción es jugar vía Liga", comentó.

Un gran momento para la entidad blanquiazul, aunque Monreal no está del todo satisfecho. "Estoy muy contento por todo lo que me está pasando aquí, pero también soy ambicioso y aún me acuerdo de algunos puntos que se nos han escapado de casa y de los que espero que no nos tengamos que acordar", añadió.

Respecto al encuentro en Anduva, el lateral sabe que al cuadro guipuzcoano espera un duro rival al que batir. "Creo que va a ser un partido en el que vamos a sufrir. Es un equipo que ha eliminado a tres primeras en su campo. Van a darlo todo, pero confío en los compañeros que tengo y en que vamos a ser nosotros los que lleguemos a Sevilla", sentenció.