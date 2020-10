El 'Ogro' Fabbiani se retira: "Superé una rotura de ligamentos y un cáncer"

El 'Ogro' Fabbiani es uno de los futbolistas que siempre ha estado presente en el panorama argentino durante las últimas dos décadas. Ahora, a sus 37 años, toca despedirse como él mismo hizo en su cuenta de Instagram.

"Uno se prepara para jugar en Primera. Es el sueño en cada gol en el club de barrio. Más difícil es estar listo para el último día. Quiero anunciar que el jugador se terminó. Me retiro, punto y final", relató.

"Superé las rotura de ligamentos. Yo le gané a un cáncer. Ya estoy hecho. Siempre le puse la mejor energía, más allá de lo que se dijera. Me divertí una cancha, como alguna vez hice afuera. Ahí hay muchos jueces de chicos a los que no llegan algunas cosas rápido y las manejamos como podemos, a veces sin tanta guía. No importa. No soy un tipo que ande con rencor. Ahora me siento más maduro", añadió Fabbiani.

El 'Ogro', durante su carrera, hizo carrera en Lanús, pasó por Cluj, Newell's, River Plate, All Boys, Independiente Rivadavia, Sport Boys, Estudiantes de San Luis, LDU de Portoviejo y Deportivo Merlo, su último club. Ahora toca decir "adiós".