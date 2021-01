"El Osasuna-Madrid se podía jugar perfectamente, he visto campos peores"

Zinedine Zidane dijo que "no se tenía que haber jugado" el Osasuna-Real Madrid por el estado del césped a causa del temporal Filomena. La respuesta del club rojillo la ha encontrado en Braulio Vázquez, su director deportivo, que alabó el trabajo de los operarios para que se pudiera celebrar el partido.

"Mira, yo sobre el tema del viaje no entro. Sí digo que se podía jugar perfectamente. Toda la gente del club trabajó para que estuviera perfecto, he visto campos mucho peores", aseveró el dirigente de Osasuna en el programa 'Línea de Fons' de la emisora 'À Punt', en la que intervino para hablar del duelo ante el Valencia.

"Todo el mundo cogió el pico y la pala para que se pudiera jugar y puedo asegurar que al fútbol se podía jugar. También te digo que yo estuve con Emilio Butragueño y en ningún momento hizo ninguna queja, se portó como un señor, como siempre lo hace. Las quejas fueron cosa de Zidane. Se podía jugar y merecimos ese punto", continuó Braulio Vázquez.

Cuestionado por el trabajo en este mercado de enero, el director deportivo osasunista dijo que no podrá hacer más movimientos tras la llegada de Manu Sánchez: "Nos va a aportar mucho, pero no puedo firmar más. No tenemos margen. La previsión de ingresos por público se ha corregido de un 55% a un 0% y eso recorta mucho el dinero".

"Tenemos que adaptarnos a las limitaciones y hacer malabares. Que Manu sea Sub 23 nos permite inscribirlo con dorsal de filial. Te pongo un ejemplo, En-Nesyri llevaba el dorsal '27' porque así te ahorras una ficha federativa, que son unos 50.000 euros. Si estiras de aquí o allá puedes juntar 400.000 euros y fichar a otro futbolista", explicó.

Vázquez también se refirió al momento del Valencia: "Cuando el equipo no entra en Champions tienen que vender futbolistas. Hasta el Atlético de Madrid, que ahora va tan bien, también tiene que vender. Vender no es un problema, sino sustituir. El problema no era vender a Soldado, a Villa o Silva, sino traer a Aduriz, Soldado, Jonas, Guardado..."

"Veo mucho al Valencia y lo veo un buen equipo. Gayà es internacional por España. Diakhaby está mucho mejor, Hugo, al que conozco mucho, está cada vez mejor, Wasss, Kang-in, Maxi, Soler... tiene buenos futbolistas. El Valencia tiene equipo para estar mucho más arriba", agregó sobre su ex equipo.

¿Y se vería trabajando con Peter Lim? Pasa el testigo a otro: "No lo sé, ahora hay muchos clubes con propietario. En Pamplona tengo la suerte que el club es de los socios y adoro al presidente. No sé cómo sería. Todos en nuestro trabajo dependemos de alguien incluso teniendo a Manolo Llorente, que era duro en el Valencia, pero si le dabas mucho la chapa te fichaba a Rami por seis millones".