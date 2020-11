El Oviedo chafa los brotes verdes del Zaragoza

Hay brotes verdes, pero están chafados. Los chafó el Oviedo. Debut insuficiente de Iván Martínez en el banquillo del Zaragoza. El equipo mejoró en defensa, siguió falto de ideas en ataque y peleó como en la visita del Girona por el empate a última hora, aunque sin premio.

Los del Cuco Ziganda hicieron un trabajo mucho más limpio. Fueron de menos a más y acabaron con muy buenas sensaciones porque compensaron a las mil maravillas el error de Bolaño, que se marcó en propia el primer gol del duelo. Había que remontar y se remontó; había que resistir y se resistió.

Y todo por encontrar lo que los 'blanquillos' no encontraban: el acierto atrás y las ideas arriba. No terminaba de conectar de cara a puerta Nahuel y ahí estaban Borja y Leschuk para compensarlo. El primero, amenazando siempre alrededor del área y marcando de cabeza el empate; el segundo, estrenándose al fin en el casillero de dianas como jugador del cuadro asturiano.

Con permiso de Tejera, eso sí. Su buena triangulación con Nahuel -no por no ver puerta jugó mal- en la banda abrió una grieta en el Zaragoza que el 'Tiburón Blanco' aprovechó para sorprender a Álvaro Ratón. No hizo el cancerbero olvidar a Cristian Álvarez. Si bien pudo hacer poco en el 1-2, salió mal en el 1-1.

En el esquema de Iván Martínez, Toro Fernández era intrascendente y la garra de Narváez, que tenía la mirilla torcida, no era suficiente. Quien más cerca estuvo de firmar las tablas en el tramo final fue el joven Francho Serrano, al que le pudieron los nervios con un disparo demasiado centrado y un control que se le fue largo.

Zanimacchia, otro revulsivo, también hacía daño y es que no le faltaron ocasiones al cuadro maño para quedarse con algún punto al menos en su arreón por las tablas. Ni siquiera la expulsión de Francés por cortar con mano una jugada prometedora rebajó la furia del equipo, que, al final, se quedó con las ganas. Corazón hay de sobra. Faltan ideas.