El padre del Kun se imagina a su hijo retirándose en San Martín Tucumán

Sueña el 'Rojo' con que Agüero decida volver y retirarse allá, defendiendo la camiseta de Independiente. Un deseo colectivo que choca con el del padre del Kun, quien ha dicho, para sorpresa de todos, que le gustaría que su hijo colgase las botas en San Martín de Tucumán.

¿Y por qué San Martín? Extraño destino para un jugador que no ha militado nunca ahí. "Ya no me lo imagino en otro lugar que no sea San Martín de Tucumán. Ese sería el orgullo. Que haga lo que le gusta... sigue siendo un buen hijo. Que disfrute lo que le gusta hacer, que es jugar al fútbol", dijo Leonel del Castillo, en una entrevista concedida a 'Telefé'.

El motivo no es otro que la afinidad del padre de Agüero con el 'Ciruja'. Es hincha de San Martín, y como tal sería un sueño que su hijo, ídolo en Argentina, le diese al menos un año al club de su corazón.

Agüero se labró un nombre en Independiente, donde empezó a destacar a la tierna edad de 15 años. De ahí dio el salto al Atlético de Madrid, donde se convirtió en un delantero de renombre, por el que el City pagó 40 millones en 2011.