El peligro del aislamiento: "No me puedo resistir a las galletas"

Ramsey es otro de los futbolistas de la Juventus que vive los días de aislamiento junto a su esposa. El centrocampista estuvo en un directo en Instagram y en el que ha admitido su pasión por las galletas.

"Mi esposa es una gran cocinera y me gusta comer bien, así que es un problema por que hay demasiadas galletas. Me gusta tomar el té y ahora cada vez que preparo una taza de té, también como una galleta. No puedo resistirlo", contó.

Seguramente Ramsey piense como otros tantos jugadores que no tienen los medios que quisieran para mantenerse en la mejor de las formas:"Es difícil hacerlo, aunque estoy haciendo todos los entrenamientos que el club me dio en casa".

"No sabemos cuándo pasará todo, pero tenemos nuestros objetivos y estos pasan por ganar la Serie A y la Champions. Es uno de los clubes más grandes de Europa", continuó.

Por supuesto, al jugador galés también le preguntaron sobre su compañero Cristiano Ronaldo, al que llenó de elogios. "Es increíble. Él es el primero en entrar a las instalaciones, al gimnasio... y el último en irse. Creo que está entre los mejores futbolistas de la historia", acabó.