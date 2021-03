El 'Piojo' Herrera atacó a Giovani dos Santos por su fragilidad

Aunque dejó de ser el pasado mes de diciembre entrenador del América, el 'Piojo' Herrera sigue valorando la actualidad del conjunto mexicano en cuanto tiene la oportunidad. Esta vez lo hizo con el 'youtuber' Master Muñoz y criticó con dureza a Giovani dos Santos, al que entrenó en su etapa en las 'águilas'.

"Lo traigo al equipo y tiene situaciones en las que se lesiona, pero no tengo que explicarlo. Su carrera es así. Dice ‘me duele’ y ‘me duele’ y de ahí no lo sacas. Una vez me pidió un cambio porque le quemaban los pies, le quemaban los pies", explicó el míster.

"Me dice el doctor, 'está para jugar 60 minutos'. Al 57’ empiezo a pensar en su cambio. Así lo llevé tres partidos y me dice el médico: ‘Trae una molestia’. ‘¿De qué? Si lo estoy manejando como tú me dices’. Una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, los demás está lesionado, le duele el muslo. Pues le duele y se ausentó tres partidos porque le dolía el muslo", concluyó.