El polémico episodio de Andy Cole que acabó con su fichaje por el United del triplete

Sir Alex Ferguson, ya en el Manchester United, validó el fichaje de un Andy Cole que prometía por sus números en el Newcastle en la década de los '90. Al ver que su postura con la directiva de las 'urracas' era cada vez más distante, los 'red devils' se lanzaron a por su fichaje. Con él en el equipo, el cuadro de Old Trafford levantó cinco Ligas, dos FA Cup y una Champions League. Pero, ¿qué pasó para que Cole se fuera de St. James Park?

Fue el propio Andy Cole el que contó esta historia en una entrevista para 'UTD' que recoge 'Sport'. Un encontronazo entre líderes -él y Kevin Keegan, su entrenador en Newcastle- que terminó en una relación que se desgastó con el tiempo.

"Sé que Kevin y yo tuvimos una pelea, me fastidió con la forma en que trató a Clarky en su día. Luego perdimos un partido y me enfadé mucho por la derrota, así que cuando llegamos al hotel Kevin me dijo que me fuera. Yo le dije que no había problema. Hice las maletas y me marché. La relación nunca fue la misma", aseguró.

"Después de ese episodio tuvimos una reunión en la que lo arreglamos. Me ofreció un nuevo contrato, pero al final se vio que no supimos superar lo ocurrido", añadió el propio Cole.

Finalmente, el atacante, que llegó a firmar 41 goles en su primera temporada con el Newcastle, se marchó al Manchester United con un Ferguson que logró sacar su potencial en los ocho años en los que estuvo en el club. Títulos, incluida una Champions, y más de 120 goles para un delantero que marcó una época en Mánchester en los '90.