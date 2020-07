El presidente de Bankia descarta una salida factible de Peter Lim

El presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, ha afirmado este jueves que para que se cierre la venta de las acciones del Valencia CF por parte de su máximo accionista, Peter Lim, hace falta un vendedor, pero también un comprador.

Así lo indicó tras reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, cuando fue preguntado sobre la posibilidad de que el club, que mantiene con Bankia una deuda que ronda los 100 millones de euros, fuera vendido.

"No me gusta hablar de los clientes y menos hacerlo sobre asuntos hipotéticos, pero ante la presunción de una posible compraventa tiene que haber alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender", agregó Goirigolzarri. "Ahora eso es una hipótesis. No es un hecho analizable porque no existe, es un futurible, y prefiero no comentar este tema", agregó el máximo responsable de Bankia.

Sobre el descontento de la afición del Valencia con la propiedad del club, Goirigolzarri señaló que seguramente estaba más contenta hacer tres meses que ahora. "La verdad es que la vuelta del confinamiento no nos ha sentado nada bien", concluyó.