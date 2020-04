El presidente de Corinthians, comprometido: "Cuando tenga dinero, pagaré"

Andrés Sánchez, presidente de Corinthians, quiso analizar la complicada situación del club debido a la pandemia de coronavirus, que ha provocado una profunda crisis sanitaria y económica.

En unas declaraciones concedidas a 'Bandsports', el directivo del conjunto brasileño reconoció que la retirada de patrocinios y la falta de taquillas deja al club en un situación compleja.

"No estoy diciendo que no vaya a pagar, lo escalonaré. Cuando vuelva el fútbol y tenga dinero, pagaré. Si no tengo dinero, avisaré", comentó Andrés Sánchez.

El dirigente de Corinthians quiso dejar claro que su predisposición para con los compromisos es clara, pero en estos momentos no puede abonar los salarios debido a la falta de ingresos.