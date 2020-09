El primer líder visita a un Celta con ganas de estrenar algún casillero

En el liderato de LaLiga Santander con su remontada al Levante y con tantos déficit en la primera parte como méritos en la segunda, el Valencia defiende este sábado su cima frente a la ambición europea del Celta, que mide sus aspiraciones de competir por más que la permanencia en su reestreno en Balaídos.

La obsesión de la plantilla por devolver al conjunto celeste a tal objetivo sostiene la ilusión de una afición que viene de padecer dos fracasos consecutivos, pero que tampoco necesita mucho para soñar de nuevo con repetir los éxitos vividos bajo el liderazgo de Eduardo Berizzo.

Ese es el mayor desafío de Óscar García Junyent. La sombra del técnico argentino fue una losa demasiado grande para Juan Carlos Unzué, Mohamed, Cardoso y Fran Escribá. El técnico cumplió el curso pasado, no sin sufrimiento, el objetivo de la permanencia; ahora demanda fichajes para soñar de nuevo con Europa.

Uno ya ha debutado a sus órdenes: el peruano Renato Tapia. Y otro acaba de llegar: Jeison Murillo. La llegada del colombiano ha subido la exigencia del celtismo, que ha encontrado en Tapia al jugador capaz de dotar de músculo al centro del campo de su equipo, tan sobrado de calidad en ataque como frágil a nivel defensivo.

A la espera de que lleguen más refuerzos, Óscar García seguirá realizando pruebas en busca de un once fijo. Denis Suárez, suplente en Ipurúa, donde su equipo empató a cero, apunta a la titularidad. La otra novedad será la presencia de Jeison Murillo en el centro de la defensa.

El colombiano formará pareja junto a Néstor Araujo, con el capitán Hugo Mallo en el lateral derecho y Lucas Olaza en el izquierdo. Tapia, uno de los destacados en el estreno liguero, aportará músculo en la medular, dando mayor libertad a Okay Yokuslu, con Emre Mor, Denis Suárez y Nolito por detrás de Iago Aspas.

En el liderato les aguarda el Valencia, que afronta el choque reforzado por la victoria ante el Levante y la forma en la que la consiguió, pues su vecino se adelantó en dos ocasiones en el marcador, pero consciente de las importantes debilidades que mostró en la primera parte, tal y como recordó su entrenador, Javi Gracia.

El empuje de los jóvenes, especialmente Yunus Musah, pero también Kang-in o Manu Vallejo (autor de los dos goles que cerraron el 4-2 final), contrastó con la falta de solidez defensiva que le hizo conceder al principio dos tantos que pudieron ser más y dejarle sin opciones de triunfo.

Esa debilidad, que no había aparecido durante le pretemporada, es la principal preocupación de Gracia, que además no podrá dar continuidad a la experta pareja de centrales por la que se había decantado y que formaron Eliaquim Mangala y Gabriel Paulista.

La lesión del primero obligó al técnico navarro a recomponer el centro de la defensa en el derbi y apostó por Mouctar Diakhaby. Falta por ver si mantiene al francés o da entrada al joven canterano Hugo Guillamón.

La otra duda es si mantendrá en el centro del campo junto a Geoffrey Kondogbia al joven Vicente Esquerdo o dará entrada al algo más experto Uros Racic, que se mostró más solvente en los minutos que disputó en ese primer encuentro, pero que ha tenido problemas físicos. La baja de Carlos Soler por lesión reduce las posibilidades del técnico.

En cualquier caso, se espera que los jóvenes vuelvan a tener un papel destacado, entre otras cosas porque no ha habido ninguna llegada.

Pese al mensaje directo de Gracia de hace una semana de que la plantilla se debe reforzar, el club tampoco ha fichado a ningún jugador esta semana y sigue sin haberse reforzado en todo el verano más allá del regreso de cedidos.

- Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Tapia, Okay; Emre Mor, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas.

Valencia: Jaume Doménech; Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gayà; Musah, Racic o Esquerdo, Kondogbia, Guedes; Kang In y Maxi Gómez.

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño)

Estadio: Balaídos

Hora: 21.00.

Puestos: Celta (9º, 1 punto); Valencia (1º, 3 puntos).

La clave: El duelo goleador Aspas-Maxi Gómez.

La frase: Óscar García: "El fichaje de Tapia ha sido un acierto"

El dato: El Valencia puntuó en cinco de sus últimas ocho visitas a Vigo.

El entorno: La llegada de Jeison Murillo, que este sábado debutará con el Celta, ha subido la exigencia del celtismo.