El primer partido del Barça Femenino en el Camp Nou cumple 50 años

El Barcelona rememora este 25 de diciembre el 50 aniversario del partido de fútbol que disputó en el Camp Nou por primera vez en la historia el equipo femenino del club azulgrana.

En el día de Navidad de 1970, la Selección Ciudad de Barcelona, el precedente del actual equipo femenino del Barça, se enfrentó a la Unión Deportiva Centelles en el estadio azulgrana. Tras empatar a cero en el tiempo reglamentario, el encuentro terminó con victoria 'culé' por 4-3 en la tanda de penaltis.

50 años después de esta efeméride, el fútbol femenino regresará al Camp Nou, ya que el próximo 6 de enero albergará el duelo Barcelona-Espanyol de la Liga Iberdrola. Así es como el club homenajeará a las jugadoras pioneras de 1970, y algunas de las cuales asistirán al palco para ver en persona el derbi barcelonés.

Este es el caso de la ex futbolista azulgrana Pilar Gazulla (San Martín del Río, 1951), que espera ir al partido "si la situación sanitaria y el mar lo permiten". Gazulla, afincada en la isla de Formentera, jugó de lateral izquierda en el Barcelona entre los años 1970 y 1977, y debutó en el partido de Navidad de 1970.

En una entrevista a la 'Agencia EFE', Gazulla recordó aquel encuentro como "un sueño hecho realidad". "Salir al campo con el himno de fondo y las gradas llenas fue espectacular", afirmó.

"Aun así, en aquel momento, yo no era consciente de lo que eso supuso. Ha sido con el paso de los años que me he dado cuenta de que realmente hicimos historia", explicó Gazulla.

Unas 60.000 personas vieron ese partido, enmarcado en una jornada benéfica organizada por Radio Nacional de España, y que tenía como colofón el Barcelona-CSKA de Sofía del equipo masculino. El dinero recaudado con las entradas se destinó al cuidado de niños hospitalizados.

"Desengañémonos, la gente iba para ver a los hombres", aseguró la exjugadora azulgrana Carme Nieto (Barcelona, 1948), en una entrevista concedida a la 'Agencia EFE'. Ella es otra de las pioneras que debutó en el partido de Navidad de 1970: "Ese día también se hicieron 'castells', sardanas... Todo era un popurrí de cosas populares".

Pese al contexto festivo del encuentro, las futbolistas que lo disputaron también plantaron la primera semilla para la creación del equipo femenino del Barcelona. "Tuvimos la suerte de que el presidente Agustí Montal nos apoyaba, aunque tenía hasta tres directivos en contra", explicó Nieto.

Nieto, Gazulla y el resto de exfutbolistas azulgranas jugaron el partido del Camp Nou bajo el paraguas de la Selección Ciudad de Barcelona, porque el Barça aún no tenía creada ninguna estructura de fútbol femenino.

Tras el partido de Navidad, el club culé acabó apostando por el proyecto aunque, de primeras, esto no entrara en sus planes. "Lo nuestro fue un equipo creado solamente para ese partido. Jugamos con una camiseta blanca y un pantalón azul, las medias eran lo único azulgrana", recordó Nieto.

Nieto y Gazulla se apuntaron al equipo después de ver en el periódico 'TeleExpres' un anuncio de la capitana, Immaculada Cabecerán, que iba en busca de mujeres para organizar un partido en la jornada benéfica de Navidad del Camp Nou.

"Cuando vi el anuncio, ni me lo pensé dos veces antes de llamar. Mi padre fue futbolista del Europa y mi hermano jugó en varios equipos de nuestro barrio. En casa estaban entusiasmados con mi idea de jugar al fútbol, era lo que yo había vivido desde pequeña", apuntó Nieto.

En cambio, Gazulla dudó a la hora de apuntarse porque tampoco tenía una fascinación especial hacia el fútbol. Al final, decidió enrolarse al equipo "por rebeldía". "Soy bastante feminista y, como jugar a fútbol era una cosa que no estaba bien vista para las mujeres, decidí hacerlo", explicó.

Cuando Gazulla disputó el partido de Navidad, estaba casada y tenía una hija. Durante los siete años que jugó en el Barcelona, tuvo dos niñas más, con lo cual tuvo que compaginar los embarazos con la actividad deportiva: "Cuando estaba de tres meses y ya se me veía la barriga, dejaba de entrenar".

"Yo tuve la suerte de que mi marido siempre estuvo a mi favor y me animó a dar el paso para apuntarme. Además, por las mañanas, cuando teníamos entreno, mi suegra cuidaba a las hijas. Esto ayudó a que pudiese jugar durante siete años", explicó Pilar Gazulla.

Sin embargo, no todas las futbolistas tuvieron las mismas facilidades que ella. “Las que mejor lo tenían para ir a entrenar eran las estudiantes, que hacían campana, y las amas de casa o las que trabajaban en un negocio familiar”, explicó Carme Nieto.