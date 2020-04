El PSG descarta quedarse a Icardi por fiestero y por no encajar

El título de esta noticia puede parecer interesado, pero no lo es. Es la información de 'La Gazzetta dello Sport' sobre las posibilidades de Icardi de quedarse en el PSG. Se han reducido drásticamente debido a su fiesta de cumpleaños, que no gustó a la directiva, y a no encajar con varios compañeros.

Estas razones han llevado a la entidad parisina a ni siquiera plantearse su compra definitiva. Para ejecutarla, habría que poner sobre la mesa unos 70 millones de euros. Los galos no están dispuestos a hacerlo y menos en estas condiciones. Se refuerza así su regreso a Italia.

La nueva situación descartaría los últimos planes del PSG. Estos residían en hacerse con el argentino para luego venderlo por una cantidad cercana a los 100 'kilos', lo que dejaría unos beneficios de 30. La entidad está preparada para aceptar que esta operación no se produzca.

Además, hay que tener en cuenta que la posible salida de Neymar se ha vuelto a abrir. Su traspaso dejaría las arcas del PSG llenas, conque no haría falta hacer negocio con Icardi y menos con el enfado de los dueños del club por sus fiestas como telón de fondo.