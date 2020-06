"El Rayo es un pepino; a ver quién la tiene más larga"

José Ramón Sandoval vivirá un momento especial en el regreso a la que fue su casa, Vallecas, para reencontrarse como técnico del Fuenlabrada con un Rayo con el que firmó gran parte de sus mejores momentos como entrenador, aunque ahora con sus intereses en el club fuenlabreño y con su corazón "azul".

"Para mí es muy difícil siempre que vuelvo a Vallecas. Es el equipo más especial, el que me hizo entrenador, el que me dio la oportunidad y me hizo crecer como persona. Me gustaría que el campo estuviera lleno, es uno de los equipos que más va a notar la ausencia de público", manifestó en la rueda de prensa telemática en la víspera del partido.

Sandoval sabe que tendrá reencuentros especiales pero que todo se aparcará cuando el balón empiece a rodar: "Voy a ver a mucha gente que estaba allí cuando dirigí al Rayo, desde cuerpo técnico a jugadores pasando por gente que trabaja en el club, pero yo ahora tengo que mirar por mi Fuenlabrada, mi corazón ahora es azul".

"Después del partido quiero lo mejor para el Rayo. Conozco muy bien esa casa y el equipo es un pepino, uno de los mejores de la categoría. Viendo los informes que tenemos te cuesta ver puntos débiles donde poder contrarrestar y ganar los duelos directos pero va a ser un partido de ruleta, de dos técnicos ambiciosos y el que menos errores cometa se llevará el gato al agua", condideró.

Sandoval debutó en el Fuenlabrada con victoria ante el Tenerife y mostró la mentalidad que tiene, sin mirar a la pelea por la salvación y con ambición por luchar por el 'play off' de ascenso.

"Soy muy ambicioso y cuando fiché por el Fuenlabrada lo hice para no mirar para abajo. Ahora estamos en una posición que dependemos de nosotros mismos y en función del trabajo que hagamos, un poquito más adelante podremos mirar dónde podemos estar. Lo primero es meter distancia a los de abajo y poco a poco acercarnos a los de arriba. Este partido, de ganarlo, nos pondría por encima del Rayo. Es un encuentro en el que tenemos poco que perder y mucho que ganar", apuntó.