El Rayo quiere tomar el 'play off' ante un Sporting con poco margen de error

Rayo y Sporting protagonizarán a buen seguro un partido muy entretenido en Vallecas, ya que ambos saben que se juegan buena parte de sus aspiraciones a pelear por estar en Primera División.

El cuadro madrileño encadena tras el regreso a la competición dos victorias (Albacete y Fuenlabrada) y dos empates (Cádiz y Deportivo) que le han hecho sumar ocho puntos que le han metido de lleno en la pelea por el 'play off'.

El Rayo está mostrando pegada en ataque, pero de nuevo fallos de concentración y errores defensivos le están penalizando como antes del parón.

Frente al Cádiz y Deportivo, pese a ponerse por delante, fue incapaz de aguantar la ventaja en el marcador y al final acabó sucumbiendo a los empujes de sus rivales, su principal aspecto a mejorar.

Frente al Sporting, Paco Jémez hará algunos cambios en su once. Uno de ellos obligado por la sanción del centrocampista Mario Suárez, al que sustituirá Santi Comesaña, y otros tácticos como la vuelta del lateral derecho peruano Luis Advíncula tras cumplir un partido de sanción.

Para el Rayo el partido es vital, puesto que con 48 puntos, y tras la derrota del Elche, una victoria le permitiría entrar en el 'play off', algo a lo que aspira lograr en próximas jornadas el Sporting, que con 45 puntos ve ahora la sexta plaza a cuatro.

En el conjunto asturiano, Miroslav Djukic recupera a Damián Pérez y Aitor García, que podrían ser dos de las varias novedades en el campo del Rayo, donde una derrota dejaría a los rojiblancos prácticamente sin opciones de luchar por uno de los puestos de 'play off'.

Damián Pérez y Aitor García se lesionaron en la semana previa a la reanudación de la temporada y el cuerpo técnico no quiso forzar su vuelta, pero una vez recuperados podrían entrar en el equipo en lugar de Carlos Cordero y Carmona, que llevan muchos minutos en las tres jornadas disputadas hasta el momento.

La derrota en el derbi asturiano ante el Real Oviedo ha supuesto un jarro de agua fría para los aficionados, que se habían ilusionado con el buen juego mostrado por su equipo ante Deportivo y Alcorcón.

El centro del campo no estuvo al nivel esperado, por lo que en Vallecas no se descartan cambios como la vuelta de Javi Fuego, aunque Djukic no podrá contar con Pedro Díaz, que sigue sin estar totalmente recuperado del golpe recibido en Alcorcón.

En Vallecas podrían producirse novedades en todas las líneas. En defensa, la entrada de Damián Pérez por Cordero y Marc Valiente por Molinero, que lleva jugados todos los minutos y además sufrió un fuerte golpe en el último partido; en el centro del campo, Javi Fuego por Christian Salvador y Aitor García por Carmona, mientras que Álvaro Vazquez y Djurdjevic se juegan el puesto de delantero centro.

El Sporting se medirá al Rayo Vallecano con muchas menos horas de recuperación que el conjunto madrileño, ya que éste jugó la pasada jornada el sábado, mientras que los gijoneses lo hicieron en la noche del lunes, lo que en un calendario tan apretado es otro de los aspectos a tener en cuenta.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Catena, Saveljich, Tito o Saúl; Comesaña, Valentín; Isi, Trejo, De Frutos; y Villar o Qasmi.

Sporting de Gijón: Mariño, Unai Medina, Marc Valiente, Babin, Damián Pérez, Javi Fuego, Nacho Méndez, Murilo, Manu Garcia, Aitor García y Álvaro Vázquez.

Árbitro: Milla Alvendiz (Comité andaluz).

Estadio: Vallecas.

Hora: 19.30.