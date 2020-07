El Rayo se sube al tren y tira al Numancia

Por Vallecas pasaba un tren con muchos vagones, un tren para subirse en dirección hacia el 'play off' de ascenso y hacia la salvación. Al final, el Rayo Vallecano sí que compró el billete, que le costó caro, y se lo quitó a un Numancia que tendrá que seguir remando.

Los de Carrión siguen, eso sí, a dos puntos para abandonar los puestos rojos de la tabla de LaLiga SmartBank, pero se fueron de Vallecas con la sensación de que pudieron sumar al menos un punto con un derroche físico y mucha igualdad hasta con un jugador menos.

En Segunda no puedes dar nada por sentado y mucho menos en la recta final del campeonato. El rostro de Jémez pasó del alivio a la desesperación porque el Rayo jugó con mucho fuego. El encuentro comenzó con muchas interrupciones, ya que Noguera y Juan Villar recibieron dos golpes con los que tuvieron que recibir la asistencia de los médicos.

Mario Suárez avisó y poco después transformó un penalti que generó tantas dudas que el árbitro tuvo que ir a revisar la jugada al monitor. Óscar Valentín cayó en el área al chocar su pierna con la de Castellano y entendió que sí había pena máxima.

El seguro del Rayo es el ex del Atlético, que no falló. Tan clave era el encuentro que se notó hasta en los banquillos, y es que un miembro del 'staff' técnico de Carrión fue expulsado por roja directa debido a unas protestas que no toleró el colegiado.

Ya en el descuento de la primera mitad, De Frutos entró con todo para rematar un pase de la muerte y ni Admonio pudo evitar el tanto con un fuerte choque con el del Rayo. Pero para nada estaba resultado.

En la segunda parte se vieron a dos equipos con mucho que ganar y que perder. Higinio firmó un cabezazo para meterle fe al Numancia, pero vio la roja por protestar cuando el árbitro de nuevo píto penalti de Calero sobre Juan Villar.

El atacante no tuvo piedad y colocó el 3-1. El Numancia nunca bajó los brazos y agotó todas las dosis de confianza en la remontada o, al menos, en el empate, pero Curro, con la zurda, la puso lejos de Dani Barrio y ahí creció más la tensión por la rabia y la desesperación.

En el añadido buscó el Rayo perder el tiempo protegiendo el balón cerca del córner y hasta hubo una tangana que se saldó con amarillas para Nacho y Curro. El Rayo se sube al 'play off' y el Numancia no sale del pozo.