El RB Leipzig, cerca de atar a una perla de la MLS

El RB Leipzig se ha convertido en los últimos años en un equipo a tener en cuenta en la Bundesliga. El cuadro germano ya pelea entre los grandes y quiere asegurarse el futuro.

Por ello, el equipo que dirige Nagelsmann está a punto de hacerse con el prometedor Caden Clark. A sus 17 años, esta joya estadounidense está cerca de desembarcar en Alemania.

Eso es lo que señala 'The Athletic', que incluso señala que el New York RB no va a poner ningún problema a su salida. La pasada temporada, el mediapunta disputó 20 partidos, en los que firmó seis dianas y cinco asistencias.