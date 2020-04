El RB Leipzig ya tiene dos sustitutos para Upamecano

Desde hace un par de campañas, Dayot Upamecano se ha convertido en uno de los nombres propios de la Bundesliga. El francés está rindiendo a un nivel excelente en el RB Leipzig y varios grandes, entre los que ha destacado últimamente el Real Madrid, se han lanzado a por su fichaje.

Pero claro, no hay salida posible si el RB Leipzig no encuentra un sustituto antes. Según 'AS', el equipo de Red Bull se ha fijado en dos jugadores que podrían cubrir un papel similar.

Para empezar, los de Julian Nagelsmann se han fijado en Malang Sarr, del Niza. Jugador también de 21 años, está más acostumbrado a actuar en el perfil izquierdo de la defensa e incluso puede ser lateral por ese costado.

Además, el director deportivo del conjunto de Leipzig, Markus Krösche, también desea a Tanguy Kouassi, joven del PSG que podría dejar el equipo en este 2020.

Solo tiene 17 años, pero ya ha disputado un buen puñado de partidos en el primer equipo del conjunto galo. Es una de las grandes promesas de Europa para los próximos años.