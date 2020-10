El relato de Ruggeri tras superar el COVID-19: "Tuve miedo a morir"

El coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo. Hay millones de personas que han superado esta enfermedad, como el caso de Óscar Ruggeri.

El ex futbolista y actual comentarista pasó por el programa '90 Minutos de Fútbol' y habló sobre la forma en la que se contagió y el duro proceso de recuperación: "Estoy enojado conmigo mismo porque me descuidé, cada uno debe ser responsable".

"Yo me descuidé ese viernes que salí de aquí, 15 minutos. Salí, me junté. No me quedó otra. No es que hiciera una reunión por hacer: tenía que hacer un 'Zoom' y no sabía cómo. La computadora la enciendo, pero el 'Zoom' no sé. Me mandaron un código pero no... Entonces, vinieron a ponerme el 'Zoom' y 15 minutos duró todo, me saqué la mascarilla", añadió.

Por último, Ruggeri admitió que temió por su vida. "Yo fui leve, pero no se lo recomiendo a nadie. Te falta al aire y dices: 'Me muero, ¿cómo llego al hospital?'. Por las noches, tuve miedo a morir", concluyó.