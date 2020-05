El renacer obligado del 'Niño Maravilla'

Hay varios clubes que están interesados en Alexis, que creen en que el delantero chileno todavía tiene cuerda. La Roma, la 'U' u otros clubes de la Major Soccer League estarían de acuerdo en su fichaje.

Eso sí, su sueldo es alto y ese es uno de los principales obstáculos no solo para su futuro, sino para su presente. Inter y Manchester United no pueden mantener su sueldo si no da resultados, mucho menos en tiempos de coronavirus.

Todo indica que el chileno dejará la Serie A para regresar al Manchester United y de ahí buscar acomodo, pero no se conoce cuándo será, es decir, si su contrato irá más allá del 30 de junio por el alargue de la temporada.

El diario 'La Gazzetta dello Sport' ha indicado que Alexis Sánchez todavía tiene alguna remota opción de convencer al Inter, aunque para ello tendrá que aprovechar como no lo ha hecho antes las oportunidades cuando se reactive el curso.

El Inter compite en tres torneos y eso hará que Conte tenga que hacer rotaciones, provocando ahí la entrada de un Alexis que solo ha hecho un gol y dos asistencias en 15 partidos con la escuadra italiana.

El extremo debe renacer obligatoriamente si quiere continuar en la Serie A.