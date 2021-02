El respeto entre Costa y Terry: "Te extraño, amigo"

Terry y Diego Costa fueron enemigos y amigos sobre el terreno de juego porque ambos estuvieron en contra y compartieron el vestuario del Chelsea más tarde.

El ex jugador subió una foto a las redes sociales durante un choque con Diego Costa y le dedicó unas bonitas palabras: "Diego, te extraño amigo. Disfruté de nuestras batallas, pero me encantó cuando te fichamos. Qué jugador y qué gran hombre".

El ex del Atlético de Madrid, que se encuentra a punto de firmar con Palmeiras y entrenando en Brasil, no dudó en contestar a su ex compañero.

"Gracias, amigo. Soñaba con jugar con algunos de los mejores defensores del mundo y jugar contigo y contra ti fue un sueño. Eres una verdadera leyenda dentro y fuera del campo y lo más destacado de mi carrera ha sido jugar junto a ti. Te extraño mucho", acabó.